داخل مشرحة مجمع الشفاء بغزة.. عشرات الجثامين المتكدسة مجهولة الهوية بسبب غياب فحوصات الحمض النووي (فيديو)

في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، يواجه الطب الشرعي تحديات كبيرة في التعامل مع جثامين الشهداء، خاصة تلك المجهولة الهوية.

وتعاني المرافق الصحية من نقص حاد في المعدات الأساسية مثل أجهزة فحص الحمض النووي (DNA)، ما يجعل التعرف على هوية الضحايا أمرًا شبه مستحيل، ويصنف العديد منهم كمجهولين.

ويوضح خليل حمادة، مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي في غزة، هذا الواقع المأساوي قائلاً “الجثث الموجودة الآن في هذه الثلاجة في المستشفى هي جثامين لشهداء مجهولي الهوية. تم انتشالها من بعض المناطق، لكن أهاليهم لا يستطيعون التعرف عليهم، ولذلك تم تصنيفها على أنها جثث مجهولة الهوية، ولا تحمل أرقامًا حتى الآن”.

وأضاف حمادة “قبل الحرب العدوانية على قطاع غزة، لم تكن هناك أجهزة لفحص الحمض النووي (DNA)، وكان الاحتلال يمنع دخول هذه الأجهزة إلى القطاع. ولذلك، في الوقت الحالي، هناك جثث من المستحيل التعرف عليها، خصوصًا تلك التي تحللت بشكل كامل ولا تحتوي على أي علامات فارقة أو مقتنيات تدل على هوية صاحبها”.

وأوضح حمادة أن العدد الحالي للجثامين الموجودة في الثلاجة في المستشفى يبلغ حوالي 38 شهيدًا، ولكن هذا العدد قابل للزيادة.

وتابع “يتم نقل جثث أخرى بشكل مستمر، وفي بعض الأحيان، قد يتعرف الأهل على بعض الجثامين ويأخذونها، لكن العدد الإجمالي للشهداء مجهولي الهوية يظل دائماً في تزايد”.

معاناة إضافية

كما أشار حمادة إلى معاناة إضافية بسبب ممارسات الاحتلال، حيث يتم نبش القبور الجماعية واستخراج جثامين الشهداء لدفنها مجددًا في مقابر جماعية، مما يزيد من تكدس الجثامين المجهولة في مناطق مختلفة.

وأضاف “العدد الإجمالي للشهداء مجهولي الهوية في القطاع بالمئات، خصوصًا مع الانتهاكات المستمرة من الاحتلال، الذي يقوم بجمع الجثث في أكوام واحدة، ثم يدفنها في مقابر جماعية في المناطق الجنوبية مثل خان يونس“.

وحول المدة الزمنية للجثث المتحللة، أضاف حمادة “هناك جثث موجودة في الثلاجات منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومعظمها في حالة تحلل متقدمة. هناك جثث لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال فحص الحمض النووي، وهو أمر غير متوفر”.

وتجدر الإشارة إلى أن غياب أجهزة فحص الحمض النووي في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، يزيد من معاناة أهالي الشهداء الذين يعجزون عن معرفة هوية أحبائهم. كما أن تكدس الجثامين المجهولة في المستشفيات يشكل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي المتضرر، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلاً لتوفير المعدات الطبية اللازمة وتخفيف الضغط الكبير على المستشفيات.