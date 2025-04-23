فريق طبي مصري ينجح في إعادة يد شاب مبتورة بعد حادث مروع

نجح فريق طبي في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر في العاصمة المصرية، في إعادة بناء يد شاب بترت بالكامل من منطقة الرسغ، في عملية جراحية معقدة استغرقت 12 ساعة، بعد تعرض شاب لحادث نتج عنه قطع كامل لكفة اليد.

واحتفى حساب “الأزهر الشريف” على مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجاز الطبي الذي حققه الأطباء خلال عملية جراحية معقدة وطارئة.

نجح فريق طبي في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لجامعة الأزهر، من إعادة بناء يد مبتورة بالكامل من منطقة الرُّسْغ، في عملية جراحية معقدة استغرقت (12) ساعة، بعد تعرض شاب لحادث نتج عنه قطع كامل لكفة اليد. وضم الفريق الطبي: د. أحمد عبد الحفيظ، د. عمر جبريل، د. عبد الله أبو المجد،… pic.twitter.com/fe9WcTNUpx — الأزهر الشريف (@AlAzhar) April 22, 2025

وقالت نقابة الأطباء المصرية في بيان إن الأطباء نجحوا في إنقاذ شاب صغير تعرّض لحادث أليم أدى إلى بتر كامل ليده من عند الرسغ.

وذكرت أن الواقعة بدأت حينما استقبلت طوارئ مستشفى سيد جلال حالة طارئة لشاب في حالة حرجة، وجرى حجز الحالة وإدخالها إلى غرفة العمليات خلال أقل من نصف ساعة، لتبدأ بعدها رحلة سباق مع الزمن، إذ جرى إجراء عملية دقيقة للغاية لإعادة اليد المبتورة إلى جسد الشاب.

وخلال الجراحة، قام الفريق الطبي بتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار والعضلات بدقة متناهية، لتعود اليد إلى مكانها وتواصل وظائفها الحيوية من الحركة والإحساس.