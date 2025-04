مشرعون ديمقراطيون يزورون مركز احتجاز محمود خليل و رميساء أوزتورك (فيديو)

زار مشرعون ديمقراطيون مركز احتجاز الطالبين، الفلسطيني محمود خليل، والتركية رميساء أوزتورك بولاية لويزيانا الأمريكية، وطالبوا بالإفراج عنهما.

وجاءت زيارة المشرعين الديمقراطيين، لولاية لويزيانا الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الطالبين، والاطلاع على الأوضاع في مركزي احتجازهما بالولاية.

وضمّ الوفد، النائب تروي كارتر أحد المشرعين الممثلين لولاية لويزيانا في الكونغرس الأمريكي والنواب بيني تومسون وأيانا بريسلي وجيم ماكغفرن والسيناتور إد ماركي.

I traveled to Louisiana with @SenMarkey & @RepMcGovern to visit the ICE facilities Mahmoud Khalil & my constituent Rümeysa Öztürk are being unlawfully held in harrowing conditions.

To Rümeysa, Mahmoud, and everyone who has been harmed by this lawless White House: we see you and… pic.twitter.com/YY3W6axCEh

— Congresswoman Ayanna Pressley (@RepPressley) April 23, 2025