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مشرعون ديمقراطيون يزورون مركز احتجاز محمود خليل و رميساء أوزتورك (فيديو)

مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن محمود خليل
مظاهرات في نيويورك تطالب بالإفراج عن محمود خليل (رويترز)
23/4/2025

زار مشرعون ديمقراطيون مركز احتجاز الطالبين، الفلسطيني محمود خليل، والتركية رميساء أوزتورك بولاية لويزيانا الأمريكية، وطالبوا بالإفراج عنهما.

وجاءت زيارة المشرعين الديمقراطيين، لولاية لويزيانا الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الطالبين، والاطلاع على الأوضاع في مركزي احتجازهما بالولاية.

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وضمّ الوفد، النائب تروي كارتر أحد المشرعين الممثلين لولاية لويزيانا في الكونغرس الأمريكي والنواب بيني تومسون وأيانا بريسلي وجيم ماكغفرن والسيناتور إد ماركي.

الحرمان من الإجراءات القانونية

وقال النائب جيم ماكفرن “لم تخالف رميساء أوزتورك ومحمود خليل أي قانون، ومع ذلك حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة وحُبسوا لممارستهم حقوقهم المكفولة بالتعديل الأول”.

وأضاف “لا شك أنهما سجينان سياسيان، محتجزان ليس بسبب أفعالهما، بل بسبب ما تجرآ على قوله.. ذهبنا إلى لويزيانا للاستماع إلى قصصهما والمطالبة بالإفراج عنهما”.

من جانبه، قال السيناتور إد ماركي، إن “احتجاز محمود خليل ورميساء أزوتورك فضيحة وطنية ويجب إطلاق سراحهما”.

وأضاف “لدينا التزام أخلاقي بالوقوف ضد الظلم الذي يعاني منه محمود خليل وكثيرون غيره على يد هذه الإدارة”.

وقال السيناتور إد ماركي، إنه التقى طالب جامعة كولومبيا المحتجز محمود خليل، وإن “ما حدث له خيانة وظلم ما كان ينبغي أن يحدثا أبدا”.

وأضاف على منصة إكس “بعد لقائنا بخليل اليوم، تُذكّرنا قصته بأن هذه الخيانة والظلم ما كان ينبغي أن يحدثا.. علينا التزام أخلاقي بالوقوف إلى جانب محمود خليل وكثيرين غيره، وفضح الظلم الذي يعانيه على يد هذه الإدارة.. نطالب بالعدالة”.

رفضوا طلبه حضور ولادة ابنه

أمّا المشرع الديمقراطي تروي كارتر، فقد قال “التقينا بمحمود خليل، وهو مقيم دائم قانوني وطالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، اعتُقل بعد نشاطه”، وأضاف “لا ينبغي اعتقال أو احتجاز أو ترحيل أي شخص لمجرد ممارسته حرية التعبير السلمي الداعم للقضية الفلسطينية”.

وقال النائب تروي كارتر -أحد المشرعين الممثلين لولاية لويزيانا في الكونغرس- إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رفضت طلب خليل بحضور ولادة ابنه في 21 إبريل/نيسان الجاري.

رميساء أوزتورك اعتقلت بسبب مقال تضامن مع غزة (رويترز)

وأشار إلى أنهم التقوا أيضا بالطالبة التركية روميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراة في جامعة تافتس التي تم احتجازها بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي، إضافة إلى (ووندي بريتو) وهي طالبة لجوء وأم لثلاثة أطفال تم احتجازها بعد فحص روتيني من قبل إدارة الهجرة والجمارك.

وقال “يبدو أن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة، لكن احتجازهم يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق التعديل الأول.. وسنواصل رصد هذه الحالات والدعوة إلى حماية الحريات المدنية وسيادة القانون”.

احتجاز غير قانوني

من جانبها، قالت إيانا بريسلي، إنهم سافروا إلى لويزيانا لزيارة المرافق حيث يتم “احتجاز محمود خليل ورميساء أوزتورك بشكل غير قانوني في ظروف مروعة”.

وأضافت النائبة إيانا بيرسلي “زيارتنا ولاية لويزيانا رسالة إلى إدارة ترامب بأن هذه المهزلة يجب أن تتوقف بإطلاق سراح سجناء الرأي.. زرنا مركز احتجاز محمود خليل ورميساء أوزتورك في إجراء رقابي لمعرفة كيف تتم معاملتهما”.

وقالت النائبة إيانا بيرسلي، إن دونالد ترامب يحاول السيطرة بأجندته المعادية للحرية، وأضافت “سنواصل مطالبنا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب آرائهم”.

ووجهت إيانا حديثها في كلمة على منصة إكس، إلى “رميساء ومحمود وكل من تعرض للأذى من قبل هذا البيت الأبيض الخارج عن القانون”، وقالت “نحن نراكم ولن نتوقف عن القتال من أجلكم”.

كما وجهت حديثها إلى الرئيس الأمريكي وقالت “إلى دونالد ترامب: إن إساءاتك لاستخدام السلطة وهجماتك على حقوقنا الدستورية لن تمر دون رادع”.

اعتقال طلاب وناشطين

واعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، وهو طالب فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في مظاهرات الطلاب التي شهدتها جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة.

كما جاء القبض على رميساء بعد عام من مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة طلاب جامعة تافتس، انتقدت فيه رد الجامعة على دعوات تطالبها بسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل و”الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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