هدد حماس وإيران.. نتنياهو: لن نسمح بإقامة أي خلافة إسلامية (فيديو)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، والتصدي لأي محاولة لإقامة ما سماها “خلافة إسلامية” في أي مكان، وفق زعمه.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست): “نحن مصرون على استعادة مختطفينا، ولن نسمح بإقامة أي خلافة إسلامية، لا في الشمال ولا في الجنوب، ولا في أي مكان آخر”.

وأضاف: “لن نتخلى أبدًا عن تحقيق النصر في هذه الحرب. أتعهد بمواصلة الضغط العسكري حتى القضاء على حماس، وأعد بالعمل على منع إيران من الحصول على سلاح نووي”.

وتابع: “إذا انتصر المتشددون علينا، فإن العالم الغربي سيكون الهدف التالي لهم، وإذا خسرنا المعركة أمام إيران، فستكون دول الغرب هي التالية”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 37 يومًا، عقب تنصل نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، وقد شنت قوات الاحتلال، الأربعاء، عشرات الغارات الجوية، ونفّذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تتصاعد فيه آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية مارس/آذار الماضي، ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 51,305 شهيدًا، و117,096 مصابًا.

وأفادت مصادر طبية بأن من بين هذه الحصيلة 1,928 شهيدًا و5,055 مصابًا منذ 18 مارس/آذار الماضي.

كما أوضحت أن 39 شهيدًا و105 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.