وزير الخارجية الأمريكي يكشف استراتيجية ترامب المفضلة للتعامل مع إيران

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، من أن أي عمل عسكري في المرحلة الحالية في الشرق الأوسط قد يشعل صراعًا فوضويًا واسع النطاق لا يرغبه أحد.

وأكد روبيو، في حوار متلفز، أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكنها تحتفظ بكامل حقوقها في منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وقال “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام القوة العسكرية، سواء من جانبنا أو من جانب أي طرف آخر، وأن يكون التفاوض هو المسار المتبع مع إيران، خاصة أن الإيرانيين أظهروا استعدادًا للحوار والتفاهم. وإذا وُجدت فرصة للسلام، فسنسعى إليها”.

وأضاف: “إذا كانت إيران تريد برنامجًا نوويًا مدنيًا، فيمكنها الحصول على ذلك كما تفعل العديد من الدول الأخرى حول العالم، من خلال استيراد المواد المخصبة. هناك طريق واضح لبرنامج نووي سلمي مدني إذا أرادت إيران ذلك، لكن دون تخصيب اليورانيوم”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عقب جولتي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، أُجريتا منذ 12 إبريل/نيسان، الأولى في مسقط، والثانية في روما.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد الرئيس ترامب تبني سياسة “الضغوط القصوى” تجاه إيران، إلا أنه بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية دعا فيها إلى استئناف المفاوضات حول الملف النووي، محذرًا في الوقت نفسه من احتمال اللجوء إلى الخيار العسكري في حال تعثّر الوصول إلى اتفاق.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات يوم السبت المقبل، وأكدت سلطات سلطنة عمان أنها ستُعقد في العاصمة مسقط.