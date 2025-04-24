استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوبي طولكرم (فيديو)

قالت مصادر محلية للجزيرة مباشر، إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “كفرصور” جنوبي طولكرم، ظهر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة إسرائيلية خاصة، أطلقت بعد ظهر اليوم الخميس، النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور فأصابته واختطفته واستولت على مركبته.

ونقلت عن مصادر محلية، أن القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة عند دوار كفر صور، وأطلقت النار على سائقها بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابته.

وأوضحت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة كليًّا، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، ثم اختطفته ونقلته إلى جهة مجهولة، دون أن تتنسى معرفة هويته أو مصيره.

استمرار العدوان على طولكرم

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ88 على التوالي، ولليوم الـ75 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة للمنازل في مناطق متفرقة في المدينة وضواحيها، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية.

وقالت إن قوات الاحتلال داهمت أحياء متعددة على أطراف مخيم طولكرم، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط المنازل والمباني المستهدفة.

🔴 استمرار الاشتباكات بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/QSFKTCaJ5J — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 24, 2025

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم نور شمس، وتنتشر فرق المشاة في محيطه وداخل حاراته، وسط إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية، في وقت يشهد فيه حالة نزوح قسري للسكان بعد أن أجبرهم جنود الاحتلال على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.

كما يشهد مخيم طولكرم انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال الذين عاثوا تخريبا وتدميرا في ممتلكات سكانه، بعد طردهم منها وجعل المخيم فارغا من مظاهر الحياة، مع إغلاق مداخله وبعض مقاطع حاراته بالأسلاك الشائكة.

تمركز آليات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة بعد تسلل وحدات خاصة داخل المخيم ومحاصرة منزل واعتقال سيدة وابنها من داخله. pic.twitter.com/iBMbe3GGbq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2025

اقتحام نابلس

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تتعامل مع إصابات بالرصاص الحي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاتليها “يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال في عدة محاور، حسب متطلبات وظروف الميدان”.

وقالت سرايا القدس -كتيبة نابلس “تمكن مقاتلونا في سرية بلاطة برفقة إخوانهم من استهداف قوة مشاة صهيونية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر، كما يواصل أبطالنا التصدي لاقتحام قوات العدو في عدة محاور”.

اعتقال أم وابنها

وقالت مصادر للجزيرة مباشر في وقت لاحق، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم بلاطة بعد اعتقال أم وابنها من داخل منزل في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص والضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

انسحاب قوات الاحتلال بعد اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. pic.twitter.com/CgRgfgHkeC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 24, 2025

وذكر مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة فتى (15 عاما) برصاص الاحتلال في الركبة، وشاب (21 عاما) بالرصاص في القدم، كما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهما.

ونقلت عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وئام وإسلام قرعان خلال اقتحام مخيم بلاطة، في حين اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة “حارة الحشاشين” داخل مخيم بلاطة، وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال بمزيد من التعزيزات.