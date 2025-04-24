استشهاد 10 فلسطينيين باستهداف الاحتلال مركزا للشرطة شمال قطاع غزة (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ خرق هدنة وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 أشخاص، جراء استهداف الاحتلال مركز شرطة جباليا البلد-وسط سوق جباليا– شمال قطاع غزة.

وذكر أن 8 شهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، فيما تم نقل شهيدين وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه عمليات البحث عن الضحايا.

مصادر للجزيرة مباشر: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 جراء استهداف الاحتلال مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/32WZoQpwYc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2025

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 14 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وذكرت أن الاحتلال قصف منطقة وسط جباليا البلد وهي منطقة سوق ومكتظة بالسكان، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد 4 مواطنين إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 26 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مدينة غزة وشمالي القطاع.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 51 شهيدا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “️وصل مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا (منهم 2 شهيد انتشال) و152 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية”.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 51 ألفا و355 شهيدا، وعدد الإصابات 117 ألف و248 مصابا، منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

وبلغت ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي- بعد خرق اتفاق هدنة وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال- إلى ألف و978 شهيدا، و5 آلاف و207 جريحا.