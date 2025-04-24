استشهاد 10 فلسطينيين باستهداف الاحتلال مركزا للشرطة بشمال قطاع غزة (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون يقصف إسرائيلي، استهدف مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ خرق هدنة وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 أشخاص، جراء استهداف الاحتلال مركز شرطة جباليا البلد وسط سوق جباليا بشمال قطاع غزة.

وذكر أن 8 شهداء وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، وأن شهيدين وعددا من المصابين نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه عمليات البحث عن الضحايا.

مصادر للجزيرة مباشر: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 جراء استهداف الاحتلال مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/32WZoQpwYc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2025

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 14 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة، وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وذكرت أن الاحتلال قصف منطقة وسط جباليا البلد وهي منطقة سوق ومكتظة بالسكان، مما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 26 مواطنا استشهدوا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مدينة غزة وشمالي القطاع.

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 51 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “️وصل مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا (منهم 2 شهيد انتشال) و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و355 شهيدا، و117 ألفا و248 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت ️حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي -بعد خرق اتفاق هدنة وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال- 1978 شهيدا، و5207 جرحى.