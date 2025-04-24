الأكبر منذ 20 عاما.. إعلان الطوارئ في نيوجيرسي بسبب حرائق الغابات (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية حالة الطوارئ، بعد اندلاع حريق غابات ضخم في منطقة “غرينوود فورست” بمقاطعة “أوشن”، التهم أكثر من 11,500 فدان خلال أقل من 24 ساعة، وأدى إلى تهديد أكثر من ألف منشأة سكنية وتجارية، وإجلاء آلاف السكان.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحريق، الذي أُطلق عليه اسم “جونز رود” والمرشّح لأن يكون الأكبر منذ 20 عامًا، لا يزال مستعرًا، وقد تمت السيطرة عليه بنسبة 50% حتى الليلة الماضية، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتوائه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت تاهيشا واي، القائمة بأعمال حاكم ولاية نيوجيرسي، حالة الطوارئ في مقاطعة “أوشن” لتسهيل حشد الموارد اللازمة لمواجهة الحريق واحتوائه.

مشاهد توثق حرائق الغابات المستمرة في ولاية نيوجيرسي والمرشحة لأن تكون “الأكبر منذ 20 عاما”، وفقا للسلطات الأمريكية – الحرائق التهمت 11500 فدان خلال أقل من 24 ساعة، وقد تمكنت فرق الإطفاء من تحييد تهديدها للمناطق السكنية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Q0yr7Q7ofU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2025

من جانبه، قال شون لاتوريت، مفوّض إدارة حماية البيئة في ولاية نيوجيرسي، إن هذا الحريق قد يكون الأضخم الذي تشهده الولاية منذ نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن النيران ألحقَت أضرارًا بعدد من المباني، كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 25 ألف مشترك، وأجبرت نحو 5 آلاف شخص على الإخلاء الإجباري أو الطوعي من منازلهم.

وأكدت هيئة الإطفاء في الولاية أن انتشار الحريق جاء نتيجة لتضافر عوامل مناخية عدة، من بينها الرياح القوية، والجفاف الشديد، وانخفاض معدلات الرطوبة.

ويُشار إلى أن ولاية نيوجيرسي شهدت، منذ مطلع العام الجاري، 662 حريق غابات، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.