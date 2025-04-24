الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد دبابة وإصابة خطرة لضابط وجندي شمال غزة

قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب اثنان آخران بجروح خطرة، بينهما ضابط، في اشتباكات مع عناصر من المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 التابعة للواء “ماحاتز” (14)، خلال اشتباكات شمالي القطاع، مشيرا إلى أنه أبلغ عائلة القتيل بالحادث، دون الإعلان عن هويته.

كما أفاد الجيش بإصابة ضابط من وحدة “يهلوم” وجندي احتياط من الكتيبة نفسها بجروح خطرة في الحادث ذاته.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عناصر من المقاومة استهدفت قوة إسرائيلية قرب بلدة بيت حانون، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، أعقبه استهداف بالقنص، ما أدى إلى إصابة 3 جنود، اثنان منهم بجروح خطرة والثالث إصابته متوسطة، وأُعلن لاحقًا عن مقتل سائق الدبابة.

وسارعت طائرات مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى إجلاء المصابين من منطقة الكمين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين، في كمين نفذته كتائب القسام في منطقة بيت حانون شمال القطاع، ضمن عملية أُطلق عليها اسم “كسر السيف”.