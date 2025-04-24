ترامب: جامعة هارفارد معادية للسامية وتقبل طلابا “يريدون تدمير بلادنا”

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة بأنها “مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية، وتشكل تهديدا للديموقراطية”.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها أن جامعة هارفارد “بمثابة فوضى تقدمية”، قائلا إنها “تقبل طلابا من العالم أجمع يريدون تدمير بلادنا”.

وأضاف ترامب أن هارفارد “تسمح لمجموعة معينة من المجانين بالدخول والخروج من الفصل الدراسي ونشر الغضب والكراهية الزائفين”، واصفا ما يحدث فيها بأنه “أمر مروع حقا”.

رؤساء جامعات يواجهون ترامب

وكان أكثر من 200 من رؤساء الجامعات الأمريكية اتهموا في بيان مشترك إدارة ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

وانتقد البيان، الذي صدر الثلاثاء ووقعه رؤساء جامعات مهمة، مثل برينستون وبراون وهارفارد وكولومبيا وهاواي، ما قال إنها “تجاوزات حكومية غير مسبوقة وتدخل سياسي يهدد حاليا التعليم العالي الأمريكي”.

وجاء في البيان “نحن منفتحون على الإصلاح البناء ولا نعارض الرقابة الحكومية المشروعة.. ومع ذلك يتعين علينا معارضة التدخل الحكومي غير المبرر في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا”.

وردا على سؤال بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد، الاثنين، متهمة إدارة ترامب بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، صرحت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة.

وأضافت “الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالا اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي”.

ورفضت جامعة هارفارد في 14 إبريل/نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى إلى الإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية، فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية في الجامعة.

وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة، معظمها منح بحثية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب يريد التأكد من أن أموال دافعي الضرائب لا تدعم التمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية، ووصف ترامب حركة الاحتجاج الطلابية الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها جامعات في أنحاء البلاد بأنها معادية للولايات المتحدة ومعادية للسامية.

ووفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.