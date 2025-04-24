ترامب: لدي موعد نهائي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وبعدها سيكون لي موقف مختلف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع إليه بشأن وقف الضربات على أوكرانيا، وذلك بعد حثه لبوتين في منشور على منصة “تروث سوشيال” في وقت سابق على وقف الهجمات.

ولدى دخول ترامب للبيت الأبيض برفقة رئيس وزراء النرويج يوناس ستوره، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن بوتين سيستمع إليه، فأجاب “بالتأكيد”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك فرصة عظيمة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، ودعا “الروس والأوكران” إلى التعجيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنقاذ 5 آلاف شخص يُقتلون أسبوعيا، على حد قوله.

وأضاف ترامب أنه حدد لنفسه مهلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن على البلدين إجراء مفاوضات، وقال للصحفيين في البيت الأبيض “لست سعيدا بشأن تطورات محادثات السلام حول أوكرانيا ونضع ضغطا كبيرا على روسيا.. لدي مهلة حددتها لنفسي”.

بايدن أنفق 350 مليار دولار على الحرب

وفي رده على سؤال بشأن ما يمكن أن تقدمه روسيا لإيقاف الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي “عدم السيطرة على كامل الأراضي هو التنازل الذي يمكن أن تقدمه موسكو”.

وأشار ترامب إلى أن روسيا سيطرت على القرم في عهد أوباما (الرئيس الأسبق باراك أوباما) ومن الصعب استرجاعها الآن، كما انتقد حجم الإنفاق على الحرب الروسية الأوكرانية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقال “بايدن أنفق أكثر من 350 مليار دولار في الحرب الأوكرانية الروسية، وهو أمر غير مقبول”.

وكان ترامب وجّه انتقادات إلى بوتين في وقت سابق، بعد أن قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وطائرات مسيّرة خلال الليل، وقال “فلاديمير، توقف!”.