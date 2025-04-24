شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الخميس، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت مصادر للجزيرة مباشر.

استشهاد أسير محرر

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد الأسير المحرر علي الصرافيتي وزوجته وأطفاله الأربعة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، استشهاد الأسير المحرر علي الصرافيتي وزوجته وأطفاله الأربعة جراء قصف الاحتلال منزله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن 3 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية ملاصقة لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة بالزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال شنت قصفا بالمدفعية استهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة.

شهداء غزة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 13 فلسطينيا -بينهم عائلة كاملة من 6 أفراد- استشهدوا بقصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استُشهد 6 مواطنين من عائلة واحدة، تتألف من الأب والأم وأطفالهما الأربعة، بقصف الاحتلال منزلهم.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة فرج الله بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

أما في مدينة خان يونس، فقد استُشهد رجل وزوجته جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استُشهد طفلان شقيقان وأصيب آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

واستشهد أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في حين ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 51 ألفا و305 شهداء، وعدد الإصابات إلى 117 ألفا و96 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.