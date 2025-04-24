فرنسا.. مقتل طالب وإصابة 3 آخرين بهجوم في مدرسة ثانوية

قُتل طالب وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، جراء هجوم بسكين في مدرسة ثانوية بمدينة نانت غرب فرنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الشرطة الفرنسية إن طالبا بمدرسة ثانوية طعن 4 طلاب في مدرسته مما أسفر عن مقتل طالب على الأقل وإصابة 3 آخرين، وذلك قبل أن يتم القبض عليه.

وقال مسؤول بالشرطة الوطنية إن الهجوم وقع في مدرسة “نوتردام توت ادي” الثانوية في دولون، بالقرب من نانت على الساحل الأطلسي في فرنسا.

وأضاف أن الطالب الذي يبلغ من العمر 15 عاما طعن 4 أشخاص قبل أن يتمكن المعلمون من السيطرة عليه، وألقت الشرطة القبض عليه لاحقا.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى دافع “إرهابي” لارتكاب الجريمة.