“لا مكان للشريعة”.. مشروع عقاري إسلامي في ولاية تكساس الأمريكية يثير جدلًا واسعًا (شاهد)

أثار مشروع عقاري إسلامي قرب مدينة دالاس، إحدى كبريات مدن ولاية تكساس الأمريكية، ضجة واسعة بعد أن قررت السلطات المحلية فتح تحقيق بشأنه، إذ يضم المشروع مساكن، ومدرسة، ومستشفى، ومسجدًا.

ومن مجتمع مدينة بلانو في دالاس الإسلامي، أكد ياسر قاضي، الباحث المقيم في المركز الإسلامي شرق بلانو، أن “إيبيك سيتي”، يعدّ واحدًا من أكبر المجمعات الإسلامية في دالاس، وأنّ الطلب على توسعته ارتفع بفعل تدفق المسلمين إلى المنطقة بحثًا عن طقس معتدل وضرائب منخفضة وجودة حياة أفضل.

وأضاف: “انتقلتُ إلى دالاس قبل 6 سنوات كباحث مقيم، ووجدنا أن المساحة لم تعد تكفي، فقررنا إنشاء المجمع”.

وعبر قاضي، عن تخوف المسلمين من مشاركة بعض المسؤولين الأمريكيين في نشر الكراهية ضدهم، موضحًا “إنه لأمرٌ مختلف عندما يقوم المدونون الإلكترونيون أو الحسابات المجهولة أو أقصى اليمين المعروف بنشر الكراهية، بنشر أكاذيبهم، ولكن عندما يردّد المسؤولون المنتخبون تلك النقاط الحوارية الخاطئة، هذا يُشعرنا بخيبة أمل”.

كما أبدت فوزية بلال، إحدى القاطنين في “إيبيك سيتي” سعادتها بالبيئة التي وجدت فيها أسرتها، موضحة أن المسلمين في المنطقة ينشطون في جميع الميادين المهنية.

وقالت “كانت تربية أطفالي هنا أمرًا جميلاً. السبب الذي دفعنا للانتقال من كونيكتيكت إلى هذا الجزء من البلاد مرة أخرى”. وأردفت “نحن أطباء، مهندسون، وأصحاب أعمال.. نحن نخدمكم ونسهم في بناء هذا البلد العظيم”.

من جهته، أدان المحامي الأمريكي دانيال كوجديل، الحملات الموجهة ضد المشروع، وأكد أنها تستند إلى معلومات مغلوطة حول مزاعم بفرض الشريعة ومناطق ممنوعة.

وأكمل “لا شيء من ذلك صحيح، وتصريحات الحاكم أبوت تضرّ بالمجتمع القائم وتخلق أجواء عدائية”.

وعلى أثر هذا المشروع كتب حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، المعروف بنهجه المتشدد إزاء الهجرة حتى قبل عودة دونالد ترامب، في منشور على منصة “إكس” قائًلا “لنكن واضحين، لا مكان للشريعة في تكساس”.

To be clear, Sharia law is not allowed in Texas.

Nor are Sharia cities.

Nor are “no go zones“ which this project seems to imply.

Bottom line. The project as proposed in the video is not allowed in Texas. https://t.co/5Sw5VdXD31

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) February 24, 2025