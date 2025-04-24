مدير مستشفى شهداء الأقصى: غزة تدخل المرحلة الخامسة والأخطر من سوء التغذية بسبب الحصار الإسرائيلي

حذر المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، من دخول قطاع غزة المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي المرحلة الأشد خطورة وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية، وذلك في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح الدقران، في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين“، أن أطفال غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء وحليب الأطفال، مما يعرض حياتهم للخطر ويزيد من معدلات الإصابة بأمراض سوء التغذية الحادّ.

وأضاف أن نحو 200 ألف مريض يعانون من أمراض مزمنة يواجهون خطر الموت نتيجة نفاد الأدوية الحيوية، وسط انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أشهر.

وتغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.