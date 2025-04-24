“وصمة عار على دولة إسرائيل”.. عائلة أسير في غزة تعلق على فيديو نشرته القسام

طالبت عائلة الأسير الإسرائيلي عُمري ميران، المحتجز لدى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالإفراج عنه، منتقدة الحكومة الإسرائيلية في رسالة أرسلتها لوسائل الإعلام عشية ذكرى المحرقة النازية.

وقالت العائلة في بيانها، الأربعاء: “عشية الذكرى السنوية للمحرقة النازية، وهي المناسبة التي اعتدنا فيها أن نقول ’لن تتكرر المحرقة أبدًا‘، ها هو مواطن إسرائيلي يصرخ طلبًا للنجدة من أنفاق حماس. هذه وصمة عار على دولة إسرائيل“.

وأضافت “عُمري قوي ولن ينكسر، لكن قلوبنا هي التي تحطّمت. إنه ينتظر، منذ سنة ونصف، مع 58 مختطفًا آخر العودة. نحن لن نستسلم وسنواصل النضال حتى يعود عمري إلينا، وخاصة إلى ابنتيه اللتين تنتظرانه بكل شوق لاحتضانه”.

في وقت سابق من مساء الأربعاء، بثت كتائب القسام مقطع فيديو وجّه فيه ميران رسالة إلى الإسرائيليين بمناسبة عيد ميلاده الـ48، الذي قال إنه يقضيه للعام الثاني على التوالي داخل الأسر.

انتقادات للحكومة الإسرائيلية

وأصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بيانا، قالت فيه إن عائلة عمري ميران “أبدت موقفًا حاسمًا من مقطع الفيديو الذي بثته كتائب القسام، حيث أكدت رفضها نشر الفيديو، مكتفيةً بالسماح بنشر صورة مرفقة فقط”.

من جانبه وجّه يائير غولان، زعيم تحالف “الديمقراطيين” المعارض، انتقادات للحكومة الإسرائيلية.

وقال في منشور على منصة إكس: “صور عمري ميران تفضح الحقيقة التي تحاول الحكومة إخفاءها: لا يمكن الاستمرار بهذا الصورة. بنات ميران بحاجة إلى والدهن في البيت، لا من خلال مقاطع فيديو تبثها حماس. من واجبنا أن نناضل بعناد ونعيد جميع المختطفين فورًا إلى بيوتهم. هذه مسؤوليتنا وواجبنا”، وأضاف: “لن نرتاح، ولن نتنازل حتى نعيدهم جميعًا”.

وخلال تجمع لإحياء ذكرى الهولوكوست في كيبوتس ياد مردخاي، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: “ما فائدة يوم ذكرى الهولوكوست إذا كان اليهود لا يزالون يُتركون ليموتوا على أيدي النازيين؟ أعيدوا المختطفين”.

وكان ميران قد ناشد في رسالته الإسرائيليين بالتوجّه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطالبته بممارسة مزيد من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفعه إلى توقيع صفقة مع حركة (حماس) تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين جميعهم لدى الحركة.

وحمّل الأسير الإسرائيلي كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس فريق التفاوض في القدس رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقال: “بسببكم نحن هنا الآن. أنتم السبب في ما حدث في أكتوبر. أنتم تدمرون إسرائيل“.