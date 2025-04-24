56 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة منذ فجر الخميس (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 18، وجرح العشرات.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن طيران الاحتلال الحربي شن غارات على منزل يؤوي نازحين، قرب مفترق حلاوة بجباليا البلد شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 فلسطينيا، وإصابة آخرين غالبيتهم وصفت بالخطرة.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 56، بينهم 39 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن طيران الاحتلال أغار على المناطق الغربية من بيت حانون شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات على عدد من المنازل، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد 44 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر الخميس.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 51,355 شهيدًا، و117,248 مصابًا، وأضافت المصادر الطبية أن من بين هذه الحصيلة 1,978 شهيدًا، و5,207 مصابين منذ 18 مارس/آذار الماضي.