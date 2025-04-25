إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة سبعة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة ثلاثة جنود أحدهم بجروح خطرة، جراء استهدافهم بقذيفة “آر بي جي” في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة سبعة خلال الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية داخل القطاع.

وفي تطور آخر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يخطط لاستدعاء مزيد من جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة لتعزيز قواته الموجودة في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات مسلحة في حي الشجاعية، وأطلقت الطائرات الإسرائيلية قذائف ورصاصًا حيًّا اتجاه المواطنين. كما حلَّق الطيران المروحي الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في المناطق الغربية للمدينة.

واليوم الجمعة، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن “مجاهدي الكتائب في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة”.

وأضاف في تدوينات نشرها عبر صفحته على تطبيق تلغرام “ما زال مجاهدونا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها”.

وتابع أبو عبيدة “بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها”.