اليمن.. مدارس تستأنف الدراسة بمعلمين متطوعين مع استمرار إضراب الكادر التعليمي (فيديو)

بعد إضراب استمر طيلة الفصل الدراسي الأول، تمكن معلمون متطوعون في مدينة تعز اليمنية من المساعدة في استئناف العملية التعليمية داخل مدرستين.

واستعانت الحكومة بالمعلمين المتطوعين لكسر الإضراب ولاستعادة الانتظام في المدارس، ولضمان استمرارية العملية التعليمية.

وقال مفيد عبدو الهجر، أحد المعلمين المتطوعين، للجزيرة مباشر “أدرس في مدرسة أهلية باعتباري متطوعا في مدرسة نعمة رسام عندما أضرب المعلمون عن العمل، وأنا أقول لهم أمانة أن الحق في الإضراب لا يناقش لأن راتبهم لم يعد يكفي شيئا، ولكن رحمة بالطلاب وشفقة عليهم وواجبنا كمواطنين يفرض علينا أن نتطوع لتدريسهن من أجل الطلاب أولا وأخيرا”.

فيما تؤكد رجاء الضبعي مديرة مدرسة الشهيدة نعمة أحمد رسام “استطاعت المدرسة تغطية جميع المراحل بالمتطوعات. كان أمرا عصيبا على إدارة المدرسة أن توفر كادرا تعليميا بعدد خمسة وخمسين شعبة. لكن الآن حققنا ذلك بشكل كامل، لتعود الروح إلى المدرسة بعد أن غطينا البرنامج كاملا من الصف الأول حتى السادس”.

وكان الكادر التعليمي في مدارس تعز وعدن قد نظم إضرابا عن العمل في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، ما أصاب العملية التعليمية بشلل تام.

وحسب المعلم توفيق حسين الحمادي فإن الإضراب مستمر حتى تحقيق مطالبهم “نعم نحن مضربون منذ 4 أشهر، وكنا نتمنى أن تأخذ السلطة بعين الاعتبار حقوقنا لمواجهة الغلاء الذي تعيشه البلاد. لكن يا للأسف لم نجد أي تجاوب. لذا نحن مستمرون في إضرابنا. وقلوبنا تحترق على طلابنا حتى ولو كنا مضربين”.

وتشير تقارير أممية أن هناك حوالي مليونين ونصف المليون من الأطفال انقطعوا عن الدراسة في اليمن، مع تسرب حوالي مليون طفل منذ عام 2015.