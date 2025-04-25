بعد وقف الأمير هاري وزوجته تمويل منظمتها.. رئيسة تحالف النساء المسلمات تكشف الأسباب (فيديو)

اتهمت جنان نجيب، رئيسة تحالف النساء المسلمات بولاية ويسكونسون الأمريكية، الجماعات “الصهيونية الداعمة لحرب الإبادة الإسرائيلية” على قطاع غزة، التي تنشط في مدينة ميلووكي، كبرى مدن الولاية، بالوقوف وراء التحريض عليها، وسحب مؤسسة “أرتشويل” التابعة للأمير هاري وزوجته ميغان ميركل التمويل الذي كانت تقدمه إلى مؤسستها الإسلامية الخيرية.

وكشفت جنان نجيب في مقابلة مع الجزيرة مباشر تفاصيل تلقيها خبر سحب تمويل منظمتها، بعد كتابتها مقالًا في صحيفة “ميلووكي جورنال سينتينيل” يندد بحرب إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت جنان “أخبرتني إحدى العاملات السابقات بمؤسستي أن صحيفة ‘نيوز نيشن’ الشعبية اتصلت بمؤسسة ‘أرتشويل’ وقالت لهم: هل أنتم على علم بأن إحدى المنظمات التي تمولونها كتبت مقالًا يصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري وتدعو إلى تحرير فلسطين؟ وسألتني إن كان صحيحًا أنني كتبت ذلك؟ قلت لها: نعم، وأنا فخورة جدًّا بالمقال الذي كتبته”.

تهديد وتنمر على مؤسسة “أرتشويل”

وتابعت جنان “صحيفة ‘نيوز نيشن’ اتصلت بهم وأخبرتهم بما سيكون ردهم على هذه المعلومات التي يقدمونها، في الأساس كانوا بشكل ما يهددونهم أو يتنمرون عليهم بأنه إذا لم يكن لديهم رد فإنهم سيكتبون مقالًا مهينًا عن هذه المؤسسة، الذي بالطبع سينتشر في جميع أنحاء العالم لأنه يتعلق بالأمير هاري وزوجته ميغان”.

وأضافت “قلت لها إنها محاولة للتنمر والتحكم في الرواية (بشأن ما يجري في غزة) ومنع الناس من فهم الجانب الفلسطيني من القصة. هذه هي حريتي في التعبير، وأنا أقف وراء كل كلمة كتبتها”.

تبرعات كبيرة من مختلف الأنحاء

وقالت جنان نجيب إنه يبدو أن منظمة أرتشويل كانت تعتقد أنها “ستتراجع عن موقفها في دعم الفلسطينيين وتعتذر عن المقال”.

وأوضحت أنها بعد خبر وقف التمويل، تلقت مؤسستها العديد من التبرعات التي فاقت منحة عام واحد من تمويل “أرتشويل”، مشيرة إلى أن التبرعات جاءت من جميع أنحاء الولايات المتحدة ومن خارجها، وأن الغالبية العظمى من المتبرعين هم أشخاص ليسوا مسلمين ولا عربًا.

وأضافت أن أغلب المتبرعين “أناس يؤمنون بحرية التعبير، ويعتقدون أنه من السخف أن تعاقبوا برنامجًا لدعم النساء الأفغانيات لأن المديرة التنفيذية للمنظمة قررت بصفتها الشخصية، ومن تلقاء نفسها، وفي خطوة لا علاقة لها بالمنظمة، أن تكتب مقالًا في إحدى الصحف”.

ووفق صحيفة “نيويورك بوست”، فقد تبرعت مؤسسة “أرتشويل” في عام 2023 بمبلغ 27960 دولارًا أمريكيًّا لتحالف النساء المسلمات في ميلووكي.