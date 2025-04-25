بلغ 110 أعوام ولديه 24 ولدا.. العراقي أحمد حسن لا يزال يكسب قوته في شوارع السليمانية (فيديو)

لا يزال العراقي أحمد حسن معروف، الذي يبلغ من العمر 110 أعوام، يواصل العمل يوميا في مدينة السليمانية، ليكسب رزقه من التجوال في الشوارع، وبيع المكانس والأدوات المنزلية، رافضا أن يكون عالة على أحد.

ولد أحمد حسن في عهد الملك غازي في مدينة السليمانية قرب الجامع الكبير، ومنذ طفولته وحتى اليوم في رحلة تجارة لم تتوقف، فكان يتنقل بين مدن العراق وإيران وبغداد، يحمل البضائع ويبيعها بنفسه، ولا يزال حسن يتجول لساعات طويلة في اليوم لبيع منتجاته البسيطة.

يتبنى الرجل، الذي تزوج في الخامسة والثلاثين من عمره من زوجتين، وأنجبت كل واحدة منهم 12 طفلا، فلسفة في الحياة منذ شبابه، هي أن “العمل يحفظ الكرامة”، قائلا “مارست التجارة دائما لكيلا أحتاج لأحد”.

وأضاف حسن، الذي يحمل على ظهره سنوات عمره الطويلة، “حتى الآن أكسب رزق يومي بنفسي ولا أرغب في الجلوس في المنزل”.

شاهد على التاريخ

ويعد معروف شاهدا حيا على قرن من التحولات السياسية والاجتماعية التي مر بها العراق، وحسب قوله لم يبق أحد في مثل عمره في محيطه.

وشهد معروف مراحل تاريخية مهمة، منها آواخر الحكم العثماني والاحتلال البريطاني والملكية العراقية، وقال إنه وقتها كانت العملة هي العانة والفلس.

وذكر أنه لم يخدم في الجيش، لأنه كان هناك عفو عام حينها، كما قال إنه أتيحت له فرصة الذهاب إلى الحج في عام 1974، وإنه لا يتخلى أبدا عن الصلاة في المسجد، ويؤكد أنه يذهب لصلاة الفجر يوميا ملتزما بأداء العبادات كما تعود طيلة حياته.