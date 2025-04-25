القسام تعلن قنص 4 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي شرق بيت حانون

أعلنت كتائب الشهيد عز القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أنها تمكنت أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام “استكمالًا لكمين كسر السيف.. تمكن مجاهدو القسام أمس الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة“.

مقتل قائد دبابة

ومساء أمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 التابعة للواء “ماحاتز” (14) خلال اشتباكات شمالي القطاع، مشيرا إلى أنه أبلغ عائلة القتيل بالحادث، دون الإعلان عن هويته.

وفي الحادثة، قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب اثنان آخران بجروح خطرة، بينهما ضابط، في اشتباكات مع أفراد من المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

“كسر السيف”

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رجال المقاومة استهدفوا قوة إسرائيلية قرب بلدة بيت حانون، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، أعقبه استهداف بالقنص، ما أدى إلى إصابة 3 جنود، اثنان منهم بجروح خطرة والثالث إصابته متوسطة، وأُعلن لاحقًا عن مقتل سائق الدبابة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين، في كمين نفذته كتائب القسام في منطقة بيت حانون شمال القطاع، ضمن عملية أُطلق عليها اسم “كسر السيف”.