رويترز: الولايات المتحدة ترحل لاجئا عراقيا إلى رواندا

ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة رحلت لاجئا عراقيا إلى رواندا، بعد أن سعت طويلا إلى تسليمه إلى العراق، إثر اتهامات من الحكومة العراقية بأنه عمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وأنكر عمر عبد الستار أمين، الذي مُنح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، التهم بقتله شرطيا أثناء انتمائه لتنظيم الدولة، وفق ما قالته الحكومة العراقية، وخلص قاض أمريكي عام 2021 إلى أن سرد الوقائع في القضية المرفوعة ضده “غير مقنع”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن أمين فر من العراق إلى تركيا، ومنها إلى الولايات المتحدة عام 2014، وحصل على وضع لاجئ على أساس أنه كان ضحية للإرهاب، واستقر في منطقة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، مع زوجته وأطفاله الأربعة.

غير أن إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترامب سعتا إلى ترحيله من البلاد، واتهمتاه بالكذب في المعلومات التي قدمها في طلب اللجوء، بقوله إنه لم يتعاون مع “جماعات إرهابية”.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه جرى ترحيل أمين إلى رواندا في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الجاري، حسبما نقلت “رويترز”.

“برنامج ترحيل جديد”

وأطلق ترامب حملة واسعة مناهضة للهجرة منذ بدء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، وحاول تجميد البرنامج الأمريكي لإعادة توطين اللاجئين.

وذكر موقع “ذا هاندباسكيت” الإخباري الإلكتروني، الذي نشر خبر ترحيل أمين نقلا عن برقية مسربة من السفارة الأمريكية في كيجالي، أن رواندا وافقت على استقبال مواطنين إضافيين من دول ثالثة بموجب “برنامج ترحيل جديد”.

وجعلت الدولة الواقعة في وسط إفريقيا نفسها مقصدا للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم.

وفي عام 2022 وقّعت رواندا اتفاقية مع بريطانيا لاستقبال آلاف من طالبي اللجوء من بريطانيا قبل أن يلغي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاقية العام الماضي، بعد فوزه في الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

محاولات ترحيل مستمرة

وبعد اعتقاله عام 2018 بعد اتهامات بالقتل في العراق، ساقت إدارة ترامب الأولى وبعض الجمهوريين في “الكونغرس” قضية أمين مثالا على المخاطر الأمنية التي يشكلها اللاجئون، وذريعة لرفض إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

ورفض قاضي أمريكي السماح بتسليمه إلى العراق عام 2021، قائلا إن هناك أدلة دامغة على أن أمين كان يعيش لاجئا في تركيا وقت واقعة القتل المزعومة، لكن الحكومة الأمريكية واصلت الضغط من أجل ترحيله إلى دولة ثالثة.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في 2021 إن معاملته أظهرت “نظام احتجاز تعسفيا”.