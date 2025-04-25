شاهد: رد فعل طفلة من غزة بعد حصولها على وجبة مكرونة من جمعية خيرية
25/4/2025
وثّقت الكاميرا لحظة مؤثرة لطفلة من غزة وهي تحصل على “مكرونة” في إناء صغير كانت تحمله أمام مركز تكافل اجتماعي (تكيّة).
وأظهر مقطع الفيديو، الذي نُشر منذ أيام وحقق انتشارًا واسعًا، الطفلة وهي تبتسم بعفوية وتغني فرحًا بعد حصولها على المكرونة، وكأنها حازت جائزة كبيرة، وسط الحصار ونقص المواد الغذائية في القطاع.
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وتأتي هذه المشاهد وسط أزمة إنسانية خانقة في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني نقصًا حادًّا في الغذاء والاحتياجات الأساسية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب المدمرة على قطاع غزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع، استهدفت مدنيين في المنازل وخيام تؤوي نازحين.
كما أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات، وحذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع المحاصر.
المصدر : الجزيرة مباشر