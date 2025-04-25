شاهد: لحظة انفجار سيارة ومقتل جنرال روسي كبير قرب موسكو
أدى انفجار سيارة قرب العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، إلى مقتل جنرال روسي بارز، حسبما أفادت لجنة التحقيق الوطنية التي فتحت تحقيقا في “جريمة قتل” عقب الحادث الناجم عن “تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع”.
وقالت اللجنة في بيان، إنّ الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية. وأفادت بأنّ الانفجار وقع في بلدة بالاشيخا على مسافة كيلومترات شرق العاصمة الروسية.
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وبحسب تقارير خدمات الطوارئ، بلغت قوة العبوة الناسفة أكثر من 300 غرام من مادة “تي إن تي” المكافئة، وهو ما يشير إلى شدة الانفجار التي كانت كافية لإلحاق أضرار جسيمة. ويتم حالياً إرسال بقايا العبوة وأجزائها للتحليل والفحص من قبل المختبر الجنائي لتحديد المزيد من التفاصيل التقنية.
ووصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اغتيال نائب رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بأنه “هجوم إرهابي”.
وكان موقعا ماش وشوت الروسيان ذكرا أن ضابطا كبيرا في الجيش الروسي قتل الجمعة بعد انفجار سيارة في بلدة بالاشيخا في منطقة موسكو.
وذكرت منصة بازا الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، وفقا لرويترز، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.