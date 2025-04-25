شاهد: لحظة رفع العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

رفع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الجمعة، علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وأظهرت صور نشرتها الجزيرة مباشر لحظة رفع العلم السوري الجديد، الذي يحتوي على 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأخضر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض 3 نجوم خماسية، والذي كان رمزا للثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية السوري في تصريح لـ”الجزيرة” أن رفع العلم السوري في الأمم المتحدة يعد خطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري بعد فقدان مقعد البلاد في الأمم المتحدة.

وقال إن سوريا منفتحة على المجتمع الدولي وتتطلع إلى معاملتها بالمثل، مع التأكيد على ضرورة رفع العقوبات عن بلاده للمساهمة في إنعاش الاقتصاد.

وأضاف: “مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري”.

وأشار إلى أن الشعب السوري، سواء في الداخل أو الخارج، لديه آمال كبيرة في إعادة بناء بلاده وأنه يستحق أن يُعطى الثقة، مؤكدًا أن السوريين كانوا، وما زالوا، أهلًا لهذه الثقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، شدد الوزير على أن سوريا تمد يدها لدول الجوار والإقليم، مشيرًا إلى أنه لا خلاف حاليا مع العراق، إذ تجمع البلدين مصالح مشتركة ومخاطر نتطلع إلى حلها بالتعاون.

باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا. pic.twitter.com/qOt9zaPE2r — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) April 25, 2025

وفي منشورين على صورة له أثناء رفعه للعلم، كتب الشيباني: “باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا”.

وأضاف: “هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة بل إلى إرادة شعب صمد وناضل ورفض الاستسلام وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع”.