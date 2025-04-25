غزة.. استشهاد أسرة من 5 أشخاص بقصف الاحتلال خيمة جنوب القطاع (فيديو)

استشهد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم جنوبي قطاع غزة، إذ قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته الحامل، وأطفالهم الثلاثة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية النار، على مزارعين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت قصفت فيه طائرات الاحتلال عيادة طبية في منطقة (السنافور) شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابات وسط المدنيين، كما استهدف قصّف إسرائيلي حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد عائلة كاملة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 5 مواطنين من عائلة واحدة، فجر اليوم الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي، خيمة تعود لعائلة أبو طعيمة في مواصي خان يونس.

ونقلت عن مراسلها أن طفلا يبلغ من العمر (3 أعوام) توفي متأثرا بحروق بالغة إثر حريق نشب في خيمتهم في مواصي خان يونس.

كما أطلقت مدفعية قوات الاحتلال، القذائف على حي قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس.

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 51 شهيدا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “️وصل مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا (منهم 2 شهيد انتشال) و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

#شاهد | بكاء أم فلسطينية مكلومة على ابنها الذي ارتقى في قصف الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس أمس. pic.twitter.com/8L24EaCeyg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 25, 2025

وأفادت أمس الخميس، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألفا و355 شهيدا، وعدد الإصابات 117 ألف و248 مصابا، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبلغت ️حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي -بعد خرق اتفاق هدنة وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال- إلى ألف و978 شهيدا، و5 آلاف و207 جرحى.