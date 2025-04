محاكمة قاضية أمريكية بتهمة عرقلة اعتقال مهاجر غير نظامي

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” كاش باتيل، اليوم الجمعة، اعتقال قاضية في مدينة ميلووكي كبرى مدن ولاية ويسكنسون الأمريكية، واتهامها بعرقلة عملية اعتقال تتعلق بالهجرة الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن “هذه هي أول حالة معروفة لوزارة العدل تقاضي فيها مسؤولًا محليًّا بتهمة التدخل في إنفاذ قوانين الهجرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الرئاسة”.

وأعلن باتيل اعتقال هانا دوغان، قاضية محكمة مقاطعة ميلووكي، في منشور على منصة إكس، لكنه حذفه بعد لحظات من نشره.

وأطلقت محكمة فيدرالية في مدينة ميلووكي سراح القاضية دوغان، وستمثل مجددًا أمام المحكمة في 15 مايو/أيار المقبل.

وقال محاميها كريغ ماستانتونو خلال جلسة الاستماع “القاضية دوغان تأسف بشدة، وتحتج على اعتقالها. ما حدث ليس في صالح السلامة العامة”.

