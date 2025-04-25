مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين باستهداف مسيرة تابعة للدعم السريع مدينة عطبرة (فيديو)

قتل 10 مدنيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مخيما للنازحين ومحطة كهرباء بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين اليوم الجمعة، في استهداف مسيرة تابعة للدعم السريع لمحطة كهرباء ومخيم نازحين بالمدينة التي تقع شمالي البلاد ولا تشهد مواجهات بين الجيش والدعم السريع.

من جانبها، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 11 شخص بينهم 5 من أسرة واحده وإصابة 22 آخرين جراء استهداف مسيرة للدعم السريع لمعسكر نازحين بعطبرة.

وقالت “قتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال ووالدتهم وإصابة 22 آخرين جراء استهداف مسيرة تتبع للدعم السريع لمعسكر النازحين بمدينة عطبرة”.

“استهداف ممنهج”

وأدانت الشبكة، استهداف معسكرات النازحين بمدينة عطبرة من قبل الدعم السريع، وقالت “هو استهداف ممنهج لمواقع تجمعات المدنيين بالمدينة بجانب استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية التي تخدم المواطنين”.

واعتبرت الشبكة استهداف البنية التحتية ومعسكرات النزوح في كل من نهر النيل وكردفان ودارفور هو استمرار لانتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين، وطالبت المنظمات الأممية والدولية بالضغط على قيادات “المليشيا لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين ووضع حد لاستهداف البنية التحتية”.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، عددا من الجثامين في مشرحة مستشفى بمدينة عطبرة، في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

انقطاع الكهرباء عن ولايتين

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة كهرباء السودان، انقطاع الكهرباء عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر بعد تعرض محطة عطبرة التحويلية لاعتداء بالمسيرات صباح اليوم الجمعة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن محطة عطبرة التحويلية تعرضت لاعتداء بالمسيرات، صباح اليوم الجمعة، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن ولايتين، هما ولاية البحر الأحمر ونهر النيل.

وذكرت شركة كهرباء السودان، أن محطة عطبرة التحويلية تعرضت لاعتداء بالمسيرات صباح اليوم، ما أدى لقطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر- وهي المقر المؤقت للحكومة- بسبب استهداف محطة عطبرة.

وقالت الشركة “تعرضت محطة عطبرة التحويلية اليوم الجمعة، لاعتداء بالمسيرات ويعتبر الاستهداف الرابع مما تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر”.

وأضافت أنه سيتم التقييم الفني لآثار الاعتداء على المحطة. وقالت” تبذل قوات الدفاع المدني جهودا لإخماد الحريق وسوف يتم التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة”.

واندلع النزاع في السودان بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان عام 2023 وسرعان ما امتدت الاشتباكات التي بدأت في الخرطوم إلى معظم ولايات البلد المترامي الأطراف.

وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وأدت إلى تشريد نحو 13 مليون شخص وتسبب بحسب ما أوردت الأمم المتحدة، بأكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث من دون أن تلوح لها نهاية في الأفق.