أنصار الله: قصفنا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي والدفاعات الجوية فشلت في اعتراضه (شاهد)

أعلن المتحدث العسكري لقوات (أنصار الله) يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمة صاروخًا باليستيًا فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″.

وأكد البيان أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، مشيرًا إلى فشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

وذكر سريع، أن العملية تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه” و”رفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة”.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” 28-10-1446هـ 26-04-2025م#حيفا_بتوقيت_اليمن#ثابتون_مع_غزة #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/dLBYQ6mKx8 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 26, 2025

وأكد البيان أن القوات اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ردًا على “العدوان الأمريكي”، وستستمر في تطوير قدراتها العسكرية بما يتناسب مع تطورات الميدان، دعمًا للشعب الفلسطيني وتعزيزًا للصمود.

وشدد سريع على أن العمليات “الدفاعية والإسنادية” ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، داعيًا إلى استمرار الصمود والمقاومة حتى تحقيق النصر.

وبشكل متكرر تعلن جماعة (أنصار الله) اليمنية تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومسيّرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل، إسنادًا للفلسطينيين ونصرة لقطاع غزة.