البرهان: انتقلنا من الدفاع إلى الهجوم ولن نهدأ حتى نقتلع الميليشيا ومن ساندها (فيديو)

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الانتقال “من مرحلة الدفاع إلى الهجوم”، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالصبر.

وقال البرهان، في كلمة خلال تدشين مبادرة “لدعم أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من الحرب” في بورتسودان، اليوم السبت “لن يهدأ لنا بال حتى نقتلع الميليشيا ومن دعمها وساندها”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وأكد البرهان أن “الأمور تسير بحسب ما خطط له”، وأضاف قائلا “وسنحرر كل شبر من أرض الوطن”.

واستطرد “قريبا لن نسمع بالمسيّرات التي تضرب مولدات الكهرباء”.

رئيس مجلس السيادة السوداني:

· الأمور تسير بحسب ما خطط له وسنحرر كل شبر من أرض الوطن.

· قريبا لن نسمع بالمسيرات التي تضرب مولدات الكهرباء.

· يجب ألا نسمح لأي جهة أو فئة تستأثر بالسودان.

· كل شخص يدخل المعركة ويصطف مع آل دقلو فمصيره مثل من لقوا حتفهم… pic.twitter.com/NaMEQkPFk8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

“أسلحتنا كلها دفاعية”

وتابع البرهان “أسلحتنا كلها دفاعية ولم نهاجم جيراننا أو أي دولة وهذا سيجعلنا نراجع حساباتنا حتى نرد الصاع صاعين”، حسب تعبيره.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قتالا مستمرا منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023، فيما حقق الجيش تقدما كبيرا في الأشهر الأخيرة بعدما سيطر على العاصمة الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري.

وأشار البرهان في كلمته، إلى أن “الشعب السوداني سينتصر في النهاية”، وقال إن كل من يدخل المعركة ويصطف إلى جانب المليشيا سيكون مصيره كمصير من لقوا حتفهم”.

وشدد البرهان، على ضرورة عدم السماح لأي جهة أو أي فئة تريد أن تستأثر بالسودان، مشيرًا إلى أن هناك استقطابا قبليا ما زال مستمرا ومتجددا.