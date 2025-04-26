تقارير: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في غزة في ظل عدم تقدُّم المفاوضات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال يخطط لتوسيع عملياته البرية واحتلال مناطق جديدة داخل قطاع غزة، مع تصعيد ملحوظ في شدة القصف الجوي.

وذكرت هيئة البث أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته الميدانية في غزة في ظل عدم إحراز أي تقدُّم في المفاوضات الجارية.

من جهته، قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن مصادر في الجيش تحدثت خلال الأيام الماضية مع مسؤولين في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأبلغتهم بخطط لتصعيد “ضغط عسكري كبير”، بما في ذلك تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.

وأشار المراسل إلى أن الجيش ينوي تنفيذ عمليات مكثفة ومتزامنة في مناطق جديدة داخل غزة، لم تدخلها القوات حتى الآن، مع تعزيز الحماية الأمنية في المستوطنات المحيطة.

وأضافت القناة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط مُعدَّة سلفًا، بينما تستمر الجهود خلف الكواليس للتوصل إلى صفقة تهدف إلى تهدئة الوضع.