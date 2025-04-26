الداخلية السورية تعتقل قياديا عسكريا في نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على اللواء عساف عيسى النيساني، اليوم السبت، وقالت إنه ضالع في جرائم حرب بحق الشعب السوري.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن النيساني تولّى مناصب عسكرية ميدانية في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بدءًا من قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، مرورًا بقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفر نبودة ومحيطها، وصولًا إلى تسلُّمه قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة.

وقالت الوزارة “عُرف عن المجرم النيساني تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكَّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان”.

وأضافت “سيُحال المجرم إلى القضاء المختص لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن”.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت قبل أيام إلقاء القبض على تيسير عثمان محفوظ، مسؤول الدراسات في سرية 215 التابعة لمخابرات نظام بشار الأسد، المتهم باعتقال مدنيين وتعذيبهم، وارتكاب جرائم سلب وسطو.