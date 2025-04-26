القسام تنشر مشاهد لقنص 4 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ببندقية “الغول” في بيت حانون (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين، القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لقنص عدد من جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ببندقية “الغول” شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام “تمكنّا من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة“.

ونشرت القسام “الفيديو” الذي يظهر العملية التي قامت بها يوم الخميس، وجاء فيه “مشاهد من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. 24 إبريل 2025”.

وأظهر مقطع “الفيديو” الذي نشرته القاسم اليوم السبت، مشاهد من عملية “كسر السيف”، حيث ظهر مقاتلو القسام وهو يقومون بعمليات إطلاق نار، ونشر المقاتلون صورة كتب تحتها “رقيب أول: غالب النصاصرة”.

“عمليات قنص مزدوجة”

وفي مشهد آخر كتب القسام على “الفيديو”: “استكمالا لكمين كسر السيف: نفذ مجاهدونا 4 عمليات قنص مزدوجة ببنادق الغول القسامية، لضباط وجنود العدو في إحدى المواقع المستحدثة شرق بيت حانون”.

وأضافت القسام في بيانها المصور “استهدف مجاهدونا معدات عسكرية (بواقر عسكرية) بعدد من قذائف الدروع”، فيما ذكرت كتائب القسام، أن عملية القنص الرابعة لم يتم تصويرها.

وفي 4 لقطات على “الفيديو”، كتبت القسام كلمات: “الرصد واختيار الهدف”، وأظهر “الفيديو” جنديين إسرائيليين وهما يقومان بعمل على الأرض، فيما أشار سهم القناص القسامي بالأحمر عليهما، في حين كُتب اسم الجندي “آساف كافري: رقيب أول قائد دبابة”.

وفي لمحة خاطفة أظهر “الفيديو” كيف تم إطلاق النار من قبل القناص القسامي حيث تم قنص أحد الجنود، وشوهد وهو يسقط أرضا، فيما أسرع إليه زميله لرفعه لكن تم قنصه هو الآخر ليسقطا سويا.

وشوهد الجنديان الإسرائيليان وهما ينازعان على الأرض وقدما أحدهما مرفوعتان، وسرعان ما سقطتا وبدا هامدا قرب زميله الذي بدا هامدا أيضا.

“كمين كسر السيف”

وأعلنت كتائب القسام، أمس الجمعة، أنها تمكنت يوم الخميس من قنص 4 من جنود وضباط جيش الاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

مقتل قائد دبابة

ومساء أمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل سائق دبابة من الكتيبة 79 التابعة للواء “ماحاتز” (14) خلال اشتباكات شمالي القطاع، مشيرا إلى أنه أبلغ عائلة القتيل بالحادث، دون الإعلان عن هويته.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين، في كمين نفذته كتائب القسام في منطقة بيت حانون شمال القطاع، ضمن عملية أُطلق عليها اسم “كسر السيف”.