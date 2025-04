المبعوث الأممي إلى سوريا: أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية السوري حول قضايا رئيسية

قال مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا إن المبعوث الخاص غير بيدرسون، أجرى نقاشًا مثمرًا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تناول عددًا من القضايا الرئيسة المرتبطة بالعملية السياسية.

وأكد بيدرسون خلال اللقاء، أن الشمولية والشفافية تعدان أساسيتين في أي خطوات قادمة ضمن مسار الانتقال السياسي، كما رحّب بالاتفاق الذي جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع، ومظلوم عبدي قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول وسط لتحقيق تقدم حقيقي.

وأشار المبعوث الأممي إلى ضرورة تعميق الحوار بهدف دمج مناطق الشمال الشرقي ضمن عملية سورية-سورية مشتركة، معتبرًا أن بناء الثقة بين الأطراف جميعها أمر جوهري للمرحلة المقبلة.

.@GeirOPedersen On the margins of my briefing to the SC in NY, had a good discussion with Interim FM Shaibani on number of key issues. Stressed that inclusivity & transparency are essential for the next steps of the political transition…. pic.twitter.com/pmOPrcYypd

— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) April 26, 2025