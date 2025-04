رئيس وزراء باكستان يتوعد بالرد “بكل قوة” على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع حصص المياه

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، استعداد بلاده لإجراء تحقيق “محايد” في الهجوم الذي وقع في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وحمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

وقال شهباز شريف في كلمة ألقاها في مراسم بأكاديمية عسكرية في مدينة أبوت آباد إن “باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق” في الاعتداء على سياح بالجزء الهندي من كشمير.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على حق بلاده في الرد على الهند في حال اتخاذ أي إجراء في غير صالحها، وقال “من حقنا الرد بكل قوة على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع حصص المياه الموقعة بين البلدين”.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني في كلمته، اليوم السبت، خلال المراسم العسكرية، أن بلاده “موحدة ومستعدة للدفاع عن سيادتها”.

وقال شريف “أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن”، مهددا بالرد “بحزم تام” على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه”، عبر النهر المشترك بين البلدين.

يأتي ذلك في وقت، أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، أن أفراده تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير، عقب حوادث وقعت في اليوم السابق.

وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار “غير مبرر” بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع عدة للجيش الباكستاني على طول خط السيطرة في كشمير، ليل الجمعة السبت.

وأوضح في بيان أن القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة، مضيفا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

Federal Minister of Defence, Khawaja Muhammad Asif firmly rejected India’s baseless allegations implicating Pakistan in Pahalgam attack. He reiterated Pakistan’s consistent and principled stance against terrorism in all its forms and manifestations, whether it occurs in India or… pic.twitter.com/jB6OAy8rC9

— APP (@appcsocialmedia) April 26, 2025