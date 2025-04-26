بعد إفادة رئيس الشاباك.. استطلاع: تراجع ثقة الإسرائيليين بنتنياهو ودعم واسع لإنهاء الحرب

أظهر استطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن غالبية الجمهور يصدقون رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للقناة، جاءت النتائج عقب إفادة بار “الدرامية” أمام المحكمة العليا، حيث كشف أنه “طُلِب منه تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة”.

وبحسب المعطيات، فإن 45% من المشاركين يصدقون رونين بار، مقابل 34% فقط يصدقون نتنياهو، في حين أجاب 21% بأنهم لا يعرفون.

قلق واسع على “مستقبل الديمقراطية”

وكشفت نتائج الاستطلاع أن حوالي 60% من الإسرائيليين يشعرون بالقلق الشديد، أو إلى حد ما، على مستقبل الديمقراطية في إسرائيل، بينما 34% لا يشعرون بالقلق، و5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وعند سؤالهم عن التهديد الأكبر لاستقلال دولة إسرائيل، أجاب 66% من المستطلَعين أن الانقسام الداخلي هو الخطر الأكبر، مقارنة بـ28% اعتبروا أن التهديد الأمني يمثل الخطر الأبرز، بينما قال 6% إنهم لا يعرفون.

دعم شعبي لإنهاء الحرب

وفي ملف غزة، أظهر الاستطلاع أن 68% من الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة، بينما عارض 22% الصفقة إذا تضمنت إنهاء الحرب، وأجاب 10% بأنهم لا يعرفون.

كذلك، اعتبر 54% من المشاركين أن استمرار الحرب نابع من اعتبارات سياسية، في حين رأى 40% أنها تستمر لدواعٍ أمنية ومهنية، وأجاب 6% بأنهم لا يعرفون.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.