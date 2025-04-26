تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، التصديق على ترشيح حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ونائبًا للرئيس الفلسطيني.

وكان عباس قد قرر، خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الخميس الماضي، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس دولة فلسطين، ورشح حسين الشيخ لشغل هذا المنصب الجديد.

وأعلنت اللجنة التنفيذية أن اجتماعًا آخر سيُعقد، السبت المقبل، لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.

من هو حسين الشيخ؟

وُلد حسين الشيخ عام 1960 في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وانضم إلى حركة “فتح” في سنوات شبابه الأولى، واعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي 11 عامًا (1978-1989).

وخلال فترة سجنه، تعلَّم اللغة العبرية، مما ساعده لاحقًا في أداء أدوار متعلقة بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين في أكثر من صفة سياسية رسمية.

وتولى الشيخ مناصب مختلفة في الهيكل السياسي الفلسطيني منذ إنشاء السلطة عقب اتفاقية أوسلو.

وبصفته وزيرًا للشؤون المدنية، كان حسين الشيخ مسؤولًا عن إدارة العلاقات اليومية مع إسرائيل، وتضمنت مهامه متابعة شؤون مدنية مع إسرائيل، ومتابعة إجراءات لمّ شمل العائلات الفلسطينية.