سوريا الآن.. نافذة يومية لتغطية المشهد السوري على شاشة الجزيرة مباشر

تقدّم قناة الجزيرة مباشر تغطية خاصة يوميًّا بعنوان “سوريا الآن”، تُبث في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو توقيت دمشق نفسه، في مسعى لنقل صوت الشارع السوري الذي رافقته طيلة الأعوام الـ15 الماضية من عمر الثورة.

وتعكس فقرة “سوريا الآن” الطابع الخاص للجزيرة مباشر، الذي يقوم على الجولات المباشرة لمراسلي القناة على الأرض، ويستهدف مناقشة هموم السوريين اليومية، والتحديات والصعوبات التي تواجههم في حياتهم المعيشية، وتتحرى المشكلات الحقيقية التي تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة السورية، وما يشغل بال المواطن السوري وهو يخطو نحو إعادة بناء نفسه ومجتمعه.

كما تتيح فقرة “سوريا الآن” للمشاهدين فرصة المشاركة بأنفسهم عبر الاتصالات الهاتفية للتعبير عن آرائهم، والحديث عن تطلعاتهم وهمومهم، ومستقبل سوريا ما بعد نظام بشار الأسد، إلى جانب خبراء وصحفيين يستهدف البرنامج استضافتهم، وكذلك صدى القضايا المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى “سوريا الآن” لإلقاء الضوء على الأحوال المعيشية للسوريين في المحافظات المختلفة، والموضوعات التي تمس حياتهم اليومية مثل: إعادة الإعمار، القضايا الاقتصادية وفرص العمل، التعليم، الأمن الغذائي، الصحة، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والقضايا التي تهم المواطن السوري في الواقع الجديد الذي يتشكل في البلاد.

ومنذ سقوط النظام السابق وفرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعيش سوريا مرحلة جديدة بعد عقود من القمع السياسي وتقييد الحريات، والظروف الاقتصادية الصعبة التي بلغت ذروتها في سنوات الثورة، مما ترك آثارًا عميقة على حياة المواطن السوري، وجعل الحياة اليومية مليئة بالتحديات والصعوبات.