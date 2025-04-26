شاهد: مرتضى منصور يهاجم محمود عباس بعد سب الأخير للمقاومة

علَّق الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور على الشتائم التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد المقاومة الفلسطينية خلال خطابه الأخير في المجلس المركزي الفلسطيني، معبّرًا عن استنكاره الشديد لما ورد في تصريحات عباس.

وقال منصور، اليوم السبت، في مقابلة مع صحفيين “الأفندي أبو مازن بيقول المقاومة وحماس ولاد كلب. طب أنا لو قلت لك أنت ابن ستين كلب هتزعل؟ لا، الكلاب هي اللي هتزعل. إزاي تشتم أولاد بيقاوموا بيحرروا بلدك؟!”.

وأضاف منصور متسائلًا “هذا الرجل يشتم مقاومة تقاتل وتدافع من أجل تحرير بلاده. الضفة عندك لا يوجد فيها حماس، فلماذا تقتل إسرائيل يوميًّا العشرات وتصادر الأرض هناك؟!”.

"لو سلموا سلاحهم كله هيتفرم بعد ساعة".. مرتضى منصور يهاجم الرئيس محمود عباس ويدافع عن المقاومة pic.twitter.com/YBNJOdy6la — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

ورفض منصور دعوات تسليم المقاومة الفلسطينية لسلاحها، قائلًا “أنا أوافق أن تسلّم حماس سلاحها بشرط أن يخلع نتنياهو سرواله. المقاومة مش مقبول منها تسلّم سلاحها، فلو سلَّموا سلاحهم النهارده الكل هيتفرم وأنت أولهم (يقصد محمود عباس). الاحتلال هيستبيح كل شيء إذا ما حصل ذلك”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد شن، خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله الأربعاء الماضي، هجومًا لاذعًا على حركة حماس، وطالبها بتسليم الأسرى الإسرائيليين لسد الذرائع أمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدم عباس عبارات نابية بحق الحركة، قائلًا “كل يوم هناك قتلى، لماذا؟ لا يريدون تسليم الرهينة الأمريكي. يا أبناء الكلب سلّموا مَن عندكم، وانتهوا من هذا الأمر”، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهم عباس حماس بأنها “وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن”، مضيفًا “أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، وليس إسرائيل”، مطالبًا الحركة بتسليم الأسرى.