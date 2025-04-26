طار جسده إلى سطح المنزل المجاور.. ما قصة الطفل الغزّي علي فرج الذي هزت صورته مواقع التواصل؟ (فيديو)

“كنت قاعد مع أبويا وانقصفنا. صحيت لقيت حالي في المستشفى”. بهذه الكلمات وبصوت مرهق يغلب عليه الخوف، تحدث الطفل الفلسطيني علي فرج، للجزيرة مباشر، عن آخر لحظات عاشها قبل استهداف منزل عائلته في وسط غزة.

وانتشرت صورة للطفل على نطاق واسع أثناء إصابته، وهو يشير بيده مستغيثًا لإنقاذه من بين الركام وقد غطت الدماء وجهه وعلاه التراب.

وعن تفاصيل هذه الصورة والواقعة، قال حمزة فرج، عم الطفل علي، إن أجساد شقيقه فرج وبناته الخمس تطايرت، ولم ينج سوى علي ووالدته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط غزة.

وقال حمزة، للجزيرة مباشر، إنه ترك شقيقه فرج قبل الحادثة بوقت قصير للغاية بعد زيارة خاطفة لوالدهما بمدينة دير البلح وسط القطاع، مشيرًا إلى أن شقيقه كان نازحًا في منزل عائلة زوجته.

أجساد الشهداء تطايرت من شدة القصف

وأوضح أن قصفًا اسرائيليًا بقنبلتين ثقيلتين استهدف الشقة السكنية التي كان بها شقيقه، والذي كان في حينه يحتضن نجله علي، مبينًا أن القصف تسبب في تطاير أجساد فرج وأبناء عائلته على أسطح الجيران.

وأضاف “كانت زوجته تعد الطعام في المطبخ في حينه، وهو الأمر الذي أدى لإصابتها بجراح متوسطة ونجاتها من الحادثة”، لافتًا إلى أن ابن أخيه علي كان يلوح لوالدته حينما كان ملقى على سطح منزل الجيران.

وتابع “جثة شقيقي فرج كانت خلف نجله علي، الذي نجا من الموت بسبب احتضان والده له، حيث تلقى فرج ضربة القصف كلها بجسده وأنقذ نجله من الموت. وجمعنا جثامين العائلة من أسطح المنازل”.

وأشار إلى أن جميع الشهداء في الشقة السكنية كانوا عبارة عن أشلاء ممزقة، من عنف الانفجار، وتم جمعها من قبل الجيران في أكياس من مناطق متفرقة عن الأسطح، متهمًا الاحتلال بتعمد قصف المدنيين واستهداف الأطفال.