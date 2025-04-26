المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يموتون من الجوع ودعوات إدخال الإمدادات لا تلقى أذانا صاغية

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وقالت إن الأطفال يموتون من الجوع، فيما تستمر حكومة إسرائيل في منع دخول الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.

وقال مفوض عام (الأونروا) “الأطفال يموتون من الجوع، وتستمر حكومة إسرائيل في منع دخول الغذاء والمواد الأساسية الأخرى، مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية، قرابة شهرين من الحصار، إن الدعوات إلى جلب الإمدادات لم تلق أي اهتمام”.

مدير منظمة الصحة العالمية: 📌يجب إنهاء الحصار المفروض على المساعدات فحياة الناس في #غزة تعتمد على ذلك 📌نفدت إمدادات الغذاء في غزة رغم وجود ما يكفي من الغذاء في المعابر ولكن لا يصل إلى المحتاجين pic.twitter.com/LKhhDMa8D4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

“الجوع ينتشر ويتعمق”

وكان مفوض عام (الأونروا) فيليب لازاريني قال في وقت سابق على منصة “إكس”: “إلى متى ستظل كلمات الإدانة الجوفاء تترجم إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟”.

وأضاف “50 يوما من الحصار المفروض على غزة من قبل السلطات الإسرائيلية. الجوع ينتشر ويتعمق، بشكل متعمد ومن صنع الإنسان. أصبحت غزة أرض اليأس. مليونا شخص أغلبهم من النساء والأطفال يتعرضون للعقاب الجماعي”.

"في #غزة الأطفال يتضوّرون جوعًا.

تواصل حكومة إسرائيل منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى.

أنه تجويع من صنع الإنسان وبدوافع سياسية.

قارب الحصار على إتمام شهرين كاملين.

ولا تزال الدعوات لإدخال الإمدادات لا تلقى آذانًا صاغية." المفوض العام لوكالة #الأونروا ، فيليب لازاريني… pic.twitter.com/RXPeQE9jp8 — الأونروا (@UNRWAarabic) April 25, 2025

90 % يعانون سوء التغذية

من جانبه كشف الناطق باسم وكالة (الأونروا) عدنان أبو حسنة، للجزيرة مباشر، أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية ومياه الشرب الملوثة، وقال “استقبلنا أكثر من 95 ألف مريض خلال 5 أيام”.

وقال الناطق باسم (الأونروا) للجزيرة مباشر، إن استخدام التجويع سلاحا للحرب وأداة للضغط السياسي غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى وجود أكثر من 3 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة، وتمنعها إسرائيل.

وأوضح الناطق باسم (الأونروا) للجزيرة مباشر، قائلا “لأول مرة في مناطق النزاع يتم منع إدخال التطعيمات المخصصة للأطفال”.

وقال “ليس لدينا ما نقوم بتوزيعه على أهالي غزة والسلع الغذائية الشحيحة لدى القطاع الخاص باهظة الثمن”، وأضاف “الحياة تنفد في قطاع غزة ووصلنا إلى مستوى ما بعد الكارثة”.

تراكم النفايات وانتشار المرض

من ناحية أخرى قالت (الأونروا)، اليوم السبت، إن الحرب في غزة تؤدي إلى تراكم كبير للنفايات مما يسهم في انتشار المرض، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم خدمات جمع النفايات الصلبة ونقلها حيثما أمكن ذلك.

وكشفت أن فرقها، قامت في الآونة الأخيرة بتنظيف 150 فتحة صرف صحي خدمة لأكثر من 23 ألف نازح، مشددة على ضرورة رفع الحصار، واستئناف وقف إطلاق النار الآن.