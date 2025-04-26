غزة.. 600 ألف طفل مهددون بشلل الأطفال بسبب منع الاحتلال دخول اللقاحات (فيديو)

يعيش أطفال قطاع غزة واقعًا مأساويًا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع دخول لقاحات شلل الأطفال الحيوية للدورة الرابعة من حملات التطعيم.

ويحذر مسؤولو الصحة في غزة، من أن نحو 600 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و10 سنوات، باتوا مهددين بخطر الإصابة بشلل الأطفال، مع تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية.

وفي لقاء بمركز مختص بالتطعيم في مدينة غزة، أكدت الدكتورة ريم، المشرفة على حملات التطعيم، للجزيرة مباشر، أن منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول اللقاحات منذ أغسطس/آب الماضي، أدى إلى تأجيل الحملات مرارًا.

وقالت إن الظروف السياسية المتدهورة وإغلاق المعابر منع استمرار جهود التحصين، مما يهدد بانتشار الفيروس في ظل بيئة مكتظة وتلوث مائي وصحي متفاقم.

وأضافت الدكتورة ريم “تأخر الجرعة الرابعة يعني ضياع فرصة التحصين للفئة المستهدفة، ولن يكون بالإمكان معالجة حالات الشلل، ما يعني إعاقة دائمة لهؤلاء الأطفال”.

مناشدات عاجلة لإنقاذ الأطفال

ومن جانبه، حذر طبيب آخر داخل المركز، من خطورة الوضع القائم قائلًا “نقص الغذاء والفيتامينات والمعادن، إلى جانب التلوث البيئي، يضع أطفال غزة أمام مخاطر كبيرة، ليس فقط الإصابة بشلل الأطفال، بل وأمراض معدية أخرى”.

وطالب بضرورة التحرك العاجل لإدخال اللقاحات والمكملات الغذائية، محذرًا من تفاقم الأزمة الصحية بشكل غير مسبوق.

والتقت الجزيرة مباشر، عددًا من الأمهات اللاتي عبّرن عن خوفهن الكبير على حياة أطفالهن، وأكدت إحدى الأمهات أن أطفالها الثلاثة لم يتلقوا الجرعة الرابعة، مشيرة إلى أنها تعاني من صعوبة توفير الغذاء والمكملات لهم بسبب الغلاء الفاحش، وفقدان المواد الأساسية.

كما تحدثت أم أخرى عن معاناة طفلها الرضيع وسط نقص الحليب والأدوية، مشيرة إلى المعاناة اليومية التي تعيشها في سبيل توفير أبسط مقومات الحياة.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة (اليونيسف) أن الوضع الإنساني الذي يعيشه أطفال غزة هو الأسوأ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأوضاع في القطاع بأنها “مأساوية”، محذرًا من تداعيات كارثية إذا استمر منع إدخال اللقاحات والمساعدات الإنسانية.