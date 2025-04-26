فندق في اليابان يثير غضب إسرائيل

اشترط فندق في اليابان على سائح إسرائيلي الإقرار بعدم ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والقتل والتعذيب والتهجير القسري للحصول على غرفة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة، أن فندق “ويند فيلا” في مقاطعة كيوتو اليابانية طلب من سائح إسرائيلي توقيع نموذج تعهد كتابي يتضمن الإقرار بعدم ارتكابه “جرائم حرب”، وذلك قبل السماح له بالحصول على غرفة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الجرائم التي تمت الإشارة إليها: “هجمات على المدنيين، أو قتل أو إساءة معاملة من استسلموا أو تم أسرهم، أو التعذيب أو العنف الجنسي، أو التهجير القسري أو النهب”.

وبين بنود الوثيقة التي وضعها الفندق الياباني “عدم ارتكاب الاغتصاب أو القتل لمن رفع راية بيضاء أو ارتكاب جريمة حرب”، حيث وصف السائح الإسرائيلي هذه الوثيقة بـ”السخيفة والمثيرة للسخرية”.

وأضافت الصحيفة أن الفندق يطلب هذا التعهد من كل زبون إسرائيلي أو روسي، وأن السائح الإسرائيلي اعتبر أن هذا النموذج “لا قيمة له”.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي في طوكيو، جلعاد كوهين، أن الواقعة “خطيرة وغير مقبولة”.

من جهته، قال الموقع، إن هذه الاستمارة لا تهدف إلى التمييز، بل تهدف إلى التأكد من عدم تورط النزلاء في جرائم حرب، وهي بمثابة تعهد وليس استبيانًا.

وأوضح أن المنشأة لم تستهدف الإسرائيليين والروس بشكل حصري، وإنما فئة محددة من الأشخاص الذين قد تكون هناك شبهات قوية بتورطهم في مثل هذه الجرائم.

من جهتها، أكدت السلطات المختصة في كيوتو أن الرد الرسمي على السفارة الإسرائيلية ما زال قيد الإعداد.

وفي يونيو/ حزيران 2024، رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجزا تقدم به زبون إسرائيلي وذلك “للاشتباه بوجود صلة له مع الجيش الإسرائيلي” الذي يواصل هجماته على قطاع غزة، حسب وسائل إعلام يابانية.