كتائب القسام تنشر فيديو لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق استُهدف بقصف الاحتلال (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مقطع فيديو يوثّق عملية إنقاذ مجموعة من الأسرى الإسرائيليين من داخل أحد الأنفاق، بعد استهدافه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أيام.

ويُظهر الفيديو -الذي نشرته الكتائب على تطبيق تيليغرام- مشاهد لعناصر من القسام وهي تعمل على إزالة الأنقاض في النفق وتحاول التواصل مع الأسرى الذين كانوا داخل النفق وقت استهدافه.

وفي التسجيل يسمع صوت أحد عناصر الكتائب وهو يوجه كلامه للأسير: “هل تسمع؟.. انتظر.. انتظر.. انتظر”.

ويظهر بعدها الأسير الإسرائيلي وهو يقول: “جسمي يؤلمني.. أجد صعوبة بالتنفس”، ليضع بعدها أحد أفراد الكتائب الأكسجين على وجهه ليتنفس.

ولم تُورد الكتائب أي تفاصيل إضافية عن عدد الأسرى أو حالتهم الصحية، وقالت إن التفاصيل تأتي لاحقا.

يذكر أن الناطق باسم كتائب القسام أعلن في 15 أبريل/نيسان فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم في قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة أن تقديراتهم تشير إلى أن “جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.