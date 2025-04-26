كتائب القسام تنشر “فيديو” لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق استُهدف بقصف الاحتلال (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مقطع “فيديو” يوثّق عملية إنقاذ مجموعة من الأسرى الإسرائيليين من داخل نفق، بعد استهدافه من قِبل الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام.

ويُظهر “الفيديو” -الذي نشرته الكتائب على تطبيق تليغرام- مشاهد لأفراد من القسام وهم يعملون على إزالة الأنقاض في النفق، ويحاولون التواصل مع الأسرى الذين كانوا داخله وقت استهدافه.

وفي التسجيل يُسمع صوت أحد أفراد الكتائب وهو يوجه كلامه للأسير “هل تسمع؟ انتظر. انتظر. انتظر”.

وبعد ذلك، يظهر الأسير الإسرائيلي وهو يقول “جسمي يؤلمني. أجد صعوبة في التنفس”، ثم يضع أحد أفراد الكتائب الأكسجين على وجهه ليتنفس.

ولم تُورد الكتائب أي تفاصيل إضافية عن عدد الأسرى أو حالتهم الصحية، وقالت إن التفاصيل تأتي لاحقًا.

يُذكر أن الناطق باسم كتائب القسام أعلن، في 15 إبريل/نيسان، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم في قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة أن تقديراتهم تشير إلى أن “جيش الاحتلال يحاول عمدًا التخلص من ضغط ملف الأسرى المزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.