39 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر السبت (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39 شهيدًا منذ فجر السبت، في ظل تصعيد عسكري واسع طال مختلف مناطق القطاع.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في غارات إسرائيلية على وسط القطاع. ففي شمال مخيم المغازي، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهدافه في منطقة الزهراء شمال غرب مخيم النصيرات، ونُقلت جثته إلى مستشفى العودة.

وفي بلدة الزوايدة، أسفر قصف بطائرات الاحتلال المسيَّرة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارتين شنتهما الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على مدينتي دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

"مين بده ينام في حضني".. انهيار أم فلسطينية استشهد طفلها جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/TEoeN9X9qe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

كما استشهد فلسطيني آخر جراء قصف استهدفه بطائرة مسيَّرة داخل منزله بمعسكر دير البلح، في حين أسفر قصف طائرات الاحتلال لـ”كافتيريا” في دير البلح عن 4 شهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس، استشهد 3 أشخاص بينهم طفلان، جراء قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين ظهر السبت.

وأطلقت طائرات مسيَّرة إسرائيلية النار اتجاه “بلوك 1” في مخيم البريج وسط القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

اطبعولي صورة أمي وأعطوني أغراض أبوي.. طفل فلسطيني يبكي بحرقة بعد أن فجع باستشهاد والديه#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/IFYXuv5AzL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2025

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.