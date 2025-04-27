إيران: ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس إلى 28 وأكثر من ألف مصاب

ارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 28 شخصًا بينما أصيب أكثر من ألف بجروح، وفق حصيلة جديدة صادرة الأحد، في حين تمّت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده.

وقال مدير الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليفاند، في مقطع مصوَّر نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني “للأسف، قُتل 28 شخصًا”، مشيرًا إلى وجود “20 شخصًا في العناية المركَّزة”.

كما أفاد الهلال الأحمر في الحصيلة الجديدة بإصابة أكثر من ألف شخص بجروح.

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بُعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (8:30 بتوقيت غرينتش)، على رصيف ميناء “الشهيد رجائي”، حيث تمر 85% من البضائع الإيرانية.

ويُعَد الميناء الذي يقع على مضيق هرمز، حيث يمر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءًا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها نحو 650 ألف شخص. كما تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة. ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في الميناء”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم وجود أي شحنات عسكرية مخزَّنة في موقع الانفجار.

وقال المتحدث باسم الوزارة رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي “لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدَّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء الشهيد رجائي”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مصدر مرتبط بالحرس الثوري -طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية- قوله إن الانفجار “نجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تدخل في تركيبة الوقود الصلب للصواريخ”.

وصباح الأحد، قال مراسل التلفزيون الرسمي في المكان “تمّت السيطرة على الحريق لكنه لم يُخمَد بعد”، في حين كان دخان أسود كثيف يتصاعد خلفه.

وسُمح فقط لوسائل الإعلام الإيرانية بالتقاط صور ومقاطع “فيديو” في منطقة الحادث.

وشهدت البنية التحتية للطاقة والصناعة في إيران سلسلة من الوقائع التي خلفت قتلى خلال السنوات القليلة الماضية.

وشملت هذه الوقائع حرائق في مصافي تكرير، وانفجار غاز في منجم فحم، إضافة إلى حادث وقع خلال إصلاحات طارئة في بندر عباس أدى إلى مقتل عامل عام 2023.