الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب وفرد من “المستعربين” شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل “الرقيب ثاني” عيدو فولوخ (21 عامًا)، وهو من سلاح المدرعات وقائد فصيل في الكتيبة 46، خلال المعارك في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

كما قُتل في الاشتباكات ذاتها فرد من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود (يمّس)، وهو الرقيب ثاني نيطاع يتسحاق كاهانا.

ووفقًا للتفاصيل التي نقلها مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد خرجت قوة من لواء الاحتياط 16 مساء الخميس إلى عملية هجومية في أطراف حي الشجاعية، على بُعد نحو 1500 متر من السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وخلال العملية، التي شملت “تمشيط وتدمير بنى تحتية” تابعة للمقاومة الفلسطينية، حسب زعم المراسل، تعرضت القوة لكمين نصبه مسلحون فلسطينيون.

وأفاد المراسل بأن الاشتباك الأول وقع حوالي الساعة 16:25، حيث دار تبادل لإطلاق النار داخل أحد المباني. وخلال الاشتباك، قُتل فرد من وحدة “يمّس”. على إثر ذلك، أُطلقت عملية إنقاذ شاركت فيها قوات إضافية واستمرت نحو ساعتين، تعرضت خلالها قوات الإنقاذ لخمس هجمات بصواريخ مضادة للدروع ونيران من أسلحة خفيفة.

وأوضح التحقيق الأولي أن أحد صواريخ حماس أصاب دبابة تابعة للكتيبة 46 عند الساعة 17:39، مما أدى إلى مقتل “رقيب ثاني” عيدو فولوخ وإصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة. كما أسفرت هجمات أخرى عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة.